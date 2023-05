112-nieuws: storing treinverkeer opgelost • insluiper gezocht in Waalre

12.42

De politie is in Waalre op zoek naar een man die vanochtend zomaar ineens opdook in de keuken van een huis aan de Burgemeester Mollaan. De bewoonster van het huis wist de voor haar onbekende man haar huis uit te zetten, maar daarmee is voor de politie de kous niet af. Om de insluiper te vinden, werd een Burgernetmelding verstuurd. Iets voor twee uur vanmiddag was de verdachte nog niet gevonden.



De insluiper die wordt gezocht, is een licht getinte man van 20 à 25 jaar, hij droeg een rode pet, zwarte kleding en een oranje onderbroek. Deze stak iets boven zijn broek uit.