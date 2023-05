112-nieuws: vrachtwagenbrand Oirschot • flat ontruimd vanwege brand

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

08.30 A58 bij Oirschot weer vrij, omrijden is niet meer nodig

08.00 File op A58 door kapotte vrachtwagen Op de A58 bij Oirschot zorgt een vrachtwagen met een klapband voor vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Wil je richting Eindhoven dan is het advies om te rijden van Den Bosch (A65/N65, A2). Wachten op privacy instellingen...

07.00 Gemoederen lopen hoog op in Vlijmen De gemoederen in Vlijmen liepen vanochtend hoog op bij een ruzie die werd veroorzaakt door een huurder die uit zijn huis was gezet. Een wijkagent moest eraan te pas komen om de boel te sussen. De agent schakelde de verhuurder in om te bemiddelen.

05.30 Nobele automobilist krijgt bekeuring Een automobilist (22) uit Haalderen is afgelopen nacht bekeurd in Drunen omdat die autoreed terwijl die geen rijbewijs heeft. De bestuurder uit de Betuwe nam deze taak op zich omdat de andere inzittende dronken was. Een nobele zaak volgens de wijkagent. "Maar niet als je zelf geen rijbewijs hebt!"

01.30 Vrachtwagenbrand in Oirschot Een vrachtwagentrailer vatte afgelopen nacht vlam op de Beerschotseweg in Oirschot. De brand was snel onder controle. Maar de meeste kalkoenen, die in de trailer werden vervoerd, overleefden de brand niet. LEES OOK: Kalkoenen komen om het leven bij brand, trailer vat vlam tijdens het rijden