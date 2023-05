112-nieuws: autobrand bij Vught • bloemenbedrijf verdacht van oplichting

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte gehouden van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

12.43 Ongeluk op A2 Op de A2 is een ongeluk gebeurd tussen de knooppunten Batadorp en De Hogt. Hierdoor heeft verkeer richting Eindhoven bijna 30 minuten extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht om de hulpdiensten de ruimte te geven.

11.19 Bloemenbedrijf verdacht van oplichting In de gemeente Altena zijn gisteren een 43-jarige vrouw en 51-jarige man gearresteerd. De opsporingsdienst FIOD verdenkt hen van omzetbelastingfraude en oplichting. Samen met een 55-jarige man uit Goeree-Overflakkee werkten zij bij een onderneming die handelt in bloemen en planten. De FIOD denkt dat de drie verdachten meerdere jaren te veel omzetbelasting hebben teruggevorderd. 'Het geschatte nadeel voor de schatkist is 1,2 miljoen euro', staat in een persbericht. Daarnaast worden ze verdacht van het opstellen van valse facturen. Een bedrijf dat aangifte deed, stelt voor 2,2 miljoen euro te zijn opgelicht. De FIOD doet strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Gisteren vonden ook doorzoekingen plaats in een woning en bedrijfspand.

09.40 Vrouw in brandend huis In een woning in Den Bosch is vanochtend brand ontstaan. De brandweer moest een zwaargewonde vrouw uit het huis aan Het Meerke redden. LEES OOK: Brandweer redt zwaargewonde vrouw uit brandende woning

00.21 Autobrand op N65 Een auto vatte gisteravond vlam op de N65 bij Vught. Het lukte de bestuurder de auto veilig stil te zetten en de brandweer te bellen. Een voorbijganger probeerde het vuur al te doven met een poederblusser. De brandweer nam dit werk over. De auto raakte aanzienlijk beschadigd. Een rijstrook van de weg van Tilburg richting Den Bosch werd vanwege de autobrand enige tijd afgesloten. Er raakte niemand gewond. De brandweer bluste de auto (foto: Sander van Gils/SQ Vision). De auto op de N65 brandde van binnen uit (foto: Sander van Gils/SQ Vision).