112-nieuws: autobrand op N65 bij Vught • schoorsteenbrand in Helvoirt

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte gehouden van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

00.21 Autobrand op N65 Een auto vatte gisteravond vlam op de N65 bij Vught. Het lukte de bestuurder de auto veilig stil te zetten en de brandweer te bellen. Een voorbijganger probeerde het vuur al te doven met een poederblusser. De brandweer nam dit werk over. De auto raakte aanzienlijk beschadigd. Een rijstrook van de weg van Tilburg richting Den Bosch werd vanwege de autobrand enige tijd afgesloten. Er raakte niemand gewond. De brandweer bluste de auto (foto: Sander van Gils/SQ Vision). De auto op de N65 brandde van binnen uit (foto: Sander van Gils/SQ Vision).