112-nieuws: pan met eieren op fornuis vergeten • drugspand gesloten

De politie is gisteren aan het begin van de avond in een schuur bij een huis aan de Meirstraat in Oud Gastel op een werkend drugslab gestuit. De bewoner, een man, werd direct aangehouden. Zijn partner ging het gevecht aan met het arrestatieteam en raakte hierbij gewond. Zij moest naar het ziekenhuis voor medische behandeling, zo liet de politie weten.

In het drugslab werden methamfetamine, beter bekend als crystal meth, en mdma geproduceerd, zo vermoedt de politie. Er is volgens haar geen gevaar voor de omgeving geweest. Specialisten van de politie zullen het lab vandaag ontmantelen. De politie kwam het lab op het spoor in een lopend onderzoek.