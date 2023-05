Vier meisjes aangehouden voor mishandeling andere tieners

Vier meisjes van veertien en vijftien jaar oud zijn in Helmond aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij twee mishandelingen. Een was op een school, de andere mishandeling op de Broederwal in Helmond. Volgens de politie is een van de slachtoffers licht gewond geraakt en zijn beide 14-jarigen flink geschrokken.

Het is onduidelijk waarom de meisjes zijn mishandeld en of er verband is tussen de incidenten. De politie laat wel weten dat ze niet uitsluit dat er nog meer jongeren betrokken zijn geweest bij de mishandelingen. De politie is geschrokken door het geweldadige gedrag. “Het is strafbaar en vaak zet zo’n gebeurtenis het leven van een slachtoffer emotioneel voor langere tijd op z’n kop.”