112-nieuws: bestelbus vat vlam tijdens het rijden • paarden slaan op hol

03.00

Aan het Stationsplein in Heesch is afgelopen nacht een auto uitgebrand. Het vuur werd rond halftwee ontdekt. Toen de brandweer aankwam, stond de auto al in lichterlaaie. Die was niet meer te redden. Agenten zetten de straat af zodat de brandweer voldoende ruimte had om de auto te blussen. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.