112-nieuws: brand bij huis in Cuijk • problemen op A2 zijn voorbij

07.50

Op de Zaltbommelseweg in Oss is een fietser aangereden. De fietser liep hierbij lichte verwondingen op. Na het ongeluk bleek de automobilist spoorloos, dat meldt Dtv Nieuws. De man fietste bij de rotonde op de Zaltbommelseweg toen hij aangereden werd door een automobilist. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Dat leek eerst niet nodig, maar de man op leeftijd bleek later moeite te hebben met lopen. De automobilist bleek na het ongeluk te zijn verdwenen. Zijn auto stond er nog wel. Het is niet bekend of de automobilist al gevonden is.