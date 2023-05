112-nieuws: motorrijder gewond in Budel • scooterdiefstal mislukt

16.49

De politie kreeg gisteren een melding over een man in Roosendaal met een vuurwapen. Hij zou die op iemand hebben gericht. Met spoed reden daarom meerdere wagens naar de Lindenburg. Vlakbij het winkelcentrum was het op dat tijdstip (vier uur 's middags) erg druk.

Eenmaal aangekomen zag de politie de 23-jarige Roosendaler in een auto zitten. Daar werd ook het wapen gevonden, dat nep bleek te zijn. Het had wel dezelfde afmetingen en vorm als een echt pistool. De verdachte heeft een verklaring moeten afleggen op het bureau. Hij is inmiddels weer op vrije voeten.