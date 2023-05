112-nieuws: woonwagen verwoest door brand • kapotte vrachtwagen op A27

02.30

Een woonwagen is vannacht verwoest door brand in Gemert. De melding van de brand aan de Viool kwam rond half drie binnen bij de brandweer. De brand zou zijn begonnen in een schuurtje achter de woonwagen.

Een aantal mensen had rook ingeademd en op het moment van de brand zou er ook nog iemand binnen zijn. Een traumahelikopter en meerdere ambulances werden dan ook opgeroepen.

De brand sloeg over van het schuurtje naar de woonwagen. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend, de brandweer heeft de hele nacht nodig gehad om de brand te blussen. Er is niemand meegegaan naar het ziekenhuis.