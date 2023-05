Verlies tegen Heerenveen kan PSV 25 miljoen kosten: 'Van levensbelang'

Trainer Ruud van Nistelrooij noemde vrijdagmiddag een tweede plaats voor PSV in de eindstand van de Eredivisie van levensbelang. En dat is niet gek, want één plek lager op de ranglijst kan enorme gevolgen hebben. Zondag tegen SC Heerenveen kunnen de Eindhovenaren zich verzekeren van de tweede plaats. Het verschil tussen deelname aan de Europa League en de Champions League kan oplopen tot ongeveer 25 miljoen euro.

En dan is het nog maar de vraag of het hoofdtoernooi behaald wordt. De afgelopen twee jaren bereikte PSV via een tweede plek de voorronden van de Champions League, maar strandde de Eindhovense formatie steeds in het zicht van de haven.

Als je via de voorronden van de Champions League in de Europa League belandt, krijg je een verliezerspremie van rond de 5 miljoen euro. Dat is al meer dan bij rechtstreekse kwalificatie voor de Europa League.

En dus noemde Van Nistelrooij vrijdag het binnenhalen van plek twee van ‘levensbelang’. “Daarna ga je kijken hoe je in de Champions League kan komen. We hebben de ervaring van afgelopen jaar en we weten wat beter of anders moet”, vertelde de trainer.