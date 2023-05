112-nieuws: 45-kilometerauto in vlammen op • botsing auto's op N279

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

07.39 45-kilometerauto in vlammen op Op de hoek van de Locatellistraat met de Lemmenslaan in Eindhoven is afgelopen nacht een 45-kilometerauto uitgebrand. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Een huis in de buurt liep bij de autobrand lichte rookschade op. De brandweer bluste de 45-kilometerauto in Eindhoven (foto: SQ Vision). Van de 45-kilometerauto bleef slechts een geraamte over (foto: SQ Vision).

22.08 Vrachtwagen weggestuurd van vluchtstrook A67 Een vrachtwagenchauffeur had gisteravond zijn vrachtwagen geparkeerd op de vluchtstrook van de A67 bij Veldhoven terwijl dit verboden is. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat zag dit en stuurde hem weg. Wachten op privacy instellingen...