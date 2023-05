112-nieuws: dumping vaten in Gilze • band vliegtuig klapt bij landing

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

12.01 Vaten gedumpt in Gilze Aan de Ridderstraat in Gilze is een flinke hoeveelheid vaten gedumpt. Waarschijnlijkheid gaat het om drugsafval. De brandweer en de politie zijn aanwezig om onderzoek te doen en metingen te verrichten. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om de vaten op te ruimen. De gedumpte vaten werden zaterdagochtend gevonden aan de Ridderstraat in Gilze (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). De brandweer onderzoekt de gedumpte vaten in Gilze (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

11.05 Band vliegtuig klapt tijdens landing Een band van een vliegtuig klapte vanochtend tijdens de landing op luchthaven Eindhoven. Dat meldt de brandweer. "Verder was alles veilig", laat een woordvoerder weten. "Onze eenheden gaan terug naar de kazerne."

11.03 Verkeersborden van straat geplukt In Zijtaart en Keldonk zijn afgelopen nacht meerdere verkeersborden van straat geplukt. Dat meldt de politie. "Helaas hebben we de boosdoeners niet aangetroffen." In Zijtaart en Keldonk waren mensen afgelopen nacht met verkeersboden aan de haal gegaan (foto: Instagram wijkagent Meierij).

10.02 Problemen op spoor Tussen Den Bosch en Utrecht tijden sinds tien uur vanochtend minder intercity's vanwege een sein-en wisselstoring. De NS vreest dat de problemen niet voor een uur vanmiddag zijn opgelost.

09.53 Waarschuwing voor drukte in Overloon Op de toegangswegen rond Overloon moeten mensen dit weekend rekening houden met drukte. Dit vanwege het evenement Militracks. De drukte was vanochtend al te merken als je vanaf de A73 via afslag 7 naar Overloon reed, richting de Militracks-parkeerplaats aan het Schaartven. Vorig jaar ontstond een heuse verkeerschaos door de massale toestroom van bezoekers. Wie onderweg was naar Overloon moest toen rekening houden met zeker vijftien minuten vertraging. Wachten op privacy instellingen... Drukte in Overloon vanwege het evenement Militracks (foto: Albert Hendriks). Ook vorig jaar werd Overloon overspoeld met Militracks-bezoekers (foto: Albert Hendriks). Drukte in en rond Overloon vanwege het evenement Militracks (foto: Albert Hendriks).

09.22 Man tegen hoofd geschopt in Breda Een 35-jarige Bredanaar is afgelopen nacht mishandeld in het centrum van Breda. Hij werd belaagd door vier mannen. Toezichthouders zagen de mishandeling op de Reigerstraat op camerabeelden. Een van de vier verdachten sloeg het slachtoffer tegen de grond. Daarna werd op het slachtoffer ingetrapt. Agenten konden de vier direct aanhouden. De 20-jarige verdachte die tegen het hoofd schopte, zal poging tot doodslag ten laste worden gelegd. LEES OOK: Man schopt meerdere keren tegen hoofd van slachtoffer dat op de grond ligt

09.20 Overval in Rijen Twee tieners, uit Bladel (16) en Reusel (18), zijn gistermiddag aangehouden na een overval in een huis aan de Julianastraat in Rijen. Zij bedreigden de bewoner (20) en zijn vriendin. De tieners hadden een afspraak met de bewoner gemaakt om e-sigaretten van hem te kopen. In eerste instantie kwamen de mannen geen prijs overheen en vertrokken de tieners weer. Maar korte tijd later stonden ze weer aan de deur. Toen trok een van hen een mes en dreigde daarmee. Ze gingen ervandoor, met wat vapes, toen de bewoner vanaf het balkon om de politie schreeuwde.

07.39 45 Kilometerauto in vlammen op Op de hoek van de Locatellistraat met de Lemmenslaan in Eindhoven is afgelopen nacht een 45 kilometerauto uitgebrand. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Een huis in de buurt liep bij de autobrand lichte rookschade op. Van de 45 kilometerauto bleef slechts een geraamte over (foto: SQ Vision).

22.08 Vrachtwagen weggestuurd van vluchtstrook A67 Een vrachtwagenchauffeur had gisteravond zijn vrachtwagen geparkeerd op de vluchtstrook van de A67 bij Veldhoven terwijl dit verboden is. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat zag dit en stuurde hem weg. Wachten op privacy instellingen...