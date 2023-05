112-nieuws: vaten met drugsafval gedumpt • man op vluchtstrook na ruzie

13.44

Een 48-jarige Moldaviër is gisteren bij de McDonalds in Heesch aangehouden omdat hij vermoedelijk een vuurwapen bij zich had. Agenten met getrokken wapens arresteerden hem gisteravond om halfacht op de parkeerplaats aan de Cereslaan. De auto van de man is doorzocht, maar er is geen wapen gevonden.