112-nieuws: brandmelding woonzorgcentrum Oss • 'vermiste man' blijkt slaper

Tijdens een verkeerscontrole in Midden-Brabant zijn gistermiddag en -avond 34 processen-verbaal uitgedeeld. De politiecontrole was met name gericht was op verkeersgevaarlijk gedrag van motorrijders. Drie politiemotorrijders richtten hun pijlen met name op motorrijders die met een te hoge snelheid te reden, zich niet aan te verkeersregels te hielden of geluidshinder te veroorzaakten. Dit resulteerde in dertien bekeuringen vanwege te hard rijden. Drie bestuurders telefoneerden tijdens het rijden en drie droegen geen helm. Twee keer werd er door rood licht gereden en vijf motoren maakten teveel lawaai. In twee andere gevallen bleek de bestuurder te veel gedronken te hebben.