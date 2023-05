Automobiliste rijdt in op auto met pech, vol cilinders lachgas en drugs

Een auto die met pech stilstond op de linkerrijstrook van de A59 bij Drunen is daar zaterdagnacht aangereden door een automobiliste. Dit gebeurde rond halftwee 's nachts.

De ravage was na de aanrijding enorm. Toen de aanrijding plaatsvond, was de bestuurster van de auto met pech al uit die auto. De bestuurster van de andere auto is naar een ziekenhuis gebracht.

Lachgas en drugs

In de auto die met pech stilstond, werden onder meer zes cilinders lachgas en ballonnen gevonden. Verder ontdekte de politie een paar spuiten, naalden en diverse soorten drugs. De vrouw die deze auto bestuurde, is door bekenden opgehaald en zal zich in een later stadium moeten verantwoorden.

De A59 werd na de aanrijding afgesloten voor al het verkeer. Er werd een omleiding ingesteld.

Rijkswaterstaat heeft het wegdek laten schoonmaken.