Waarschuwing voor stevige onweersbuien, zondagavond geldt code geel

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien die in aantocht zijn. Voor Brabant en Limburg geldt vanaf zes uur 'zondagavond code geel.

Tijdens de onweersbuien is er kans op hagel en windstoten. Er kan volgens het KNMI veel regen in korte tijd vallen, met plaatselijk wateroverlast tot gevolg.

Roosmarijn Knol van Weerplaza verwacht die onweersbuien vooral in het oosten van de provincie. "As je je in de omgeving van Eindhoven, Helmond of Cuijk bevindt, zit je in de hoek waar het zwaartepunt van de buien lijkt te komen liggen."

Klam en broeierig

De weerwaarschuwing geldt voor Brabant en Limburg tot zondag middernacht. In Overijssel, Gelderland, Drenthe, Friesland en Groningen is de waarschuwing tot maandagochtend zeven uur van kracht.

Tot de buien aankomen, wacht ons volgens Roosmarijn een klamme en broeierige zondag. "Het wordt 22 tot 25 graden. Daarbij staat er overdag niet al te veel wind. Kracht drie, uit noordoostelijke richting."