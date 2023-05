112-nieuws: auto in brand op A58 • politie telt 381 jerrycans in Achtmaal

11.28

De gemeente Asten is het slachtoffer geworden van een digitale inbraak. In eerste instantie leek het te gaan om factuurfraude. Later werd duidelijk dat er ongeoorloofd toegang is geweest tot ongeveer 23.000 persoonlijke gegevens en andere bestanden. Dat gebeurde eind vorig jaar. Wie er achter de hack zaten, is nog onduidelijk.

Ook is niet bekend wat er met de persoonsgegevens is gebeurd. Het is dus onduidelijk of er gegevens op straat zijn gekomen of bijvoorbeeld op het darkweb zijn beland. Dit is een deel van het internet dat niet direct vindbaar is door zoekmachines en waar veel websites en bezoekers anoniem zijn.

