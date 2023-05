Man overleden na val van het dak in Eindhoven

Een man is maandagmiddag om het leven gekomen nadat hij van het dak is gevallen van het Beursgebouw in Eindhoven. In het gebouw aan de Lardinoisstraat werd een evenement opgebouwd of afgebroken, de man zou daar aan het werk zijn en is van grote hoogte naar beneden gevallen.

Een traumahelikopter werd opgeroepen, net als meerdere ambulances, brandweer en politie. Het gebouw is afgezet voor onderzoek. De politie bevestigt dat het heel waarschijnlijk gaat om een bedrijfsongeval. Ze doet wel onderzoek om mogelijke strafbare feiten uit te sluiten.