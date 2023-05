112-nieuws: file op A50 na ongeluk • aanrijding op spoor in Bergen op Zoom

02.00

Een derde van een kassencomplex in Etten-Leur is vannacht door brand verloren gegaan. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand, die rond half een uitbrak, is onbekend. Het vuur was tegen tweeën onder controle. Op het dak van het complex aan de Bankenstraat lagen zonnepanelen. Delen ervan zijn terechtgekomen in weilanden.