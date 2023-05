Vanwege de aanrijding werd de spoorwegovergang aan de Marconilaan in Bergen op Zoom afgesloten (foto: Christian Traets/SQ Vision). Hoe het mis kon gaan op het spoor aan de Marconilaan in Bergen op Zoom wordt onderzocht (foto: Christian Traets/SQ Vision). Vanwege de aanrijding is het treinverkeer bij Bergen op Zoom tot halftwaalf dinsdagochtend gestremd (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige 1/4 Auto valt stil op overgang en wordt geschept door trein

Op de Marconilaan in Bergen op Zoom is dinsdagmorgen rond half acht een auto stilgevallen op de overgang en geschept door een trein. De bestuurster wist nog op tijd haar auto uit te komen. Haar zwarte Volkswagen werd een eind het spoor opgeduwd door de trein en liep forse schade op. Het treinverkeer is tot dinsdagochtend half twaalf gestremd.