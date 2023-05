Bestelbus in brand, A67 in beide richtingen dicht

De A67 is woensdagochtend rond half acht in beide richtingen dicht nadat bij Geldrop een bestelbus in brand vloog. De brandweer was rond dat tijdstip ter plekke om de brand te blussen. Rond acht uur was dat gelukt. De chauffeur wist op tijd uit de bus te komen, maar hij is volgens omstanders wel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Over zijn verwondingen is niks bekend. Volgens omstanders gaat het om een busje van een dakdekkersbedrijf dat in brand vloog. Er zouden gasflessen in staan. En dat zou de reden zijn voor de afsluiting van de snelweg in beide richtingen.

Omleiding via A2 en A67

Wil je van Eindhoven naar Venlo of andersom dan is het advies om te rijden via de A2 en de A73. Zodra het weer veilig genoeg is om te passeren, zal de weg weer worden vrijgeven, zo laat Rijkswaterstaat weten. De verwachting is dat dat in de richting Venlo wat eerder zal lukken dan in de tegengestelde richting. Richting Eindhoven kan dit naar verwachting nog wel tot half tien duren.

Tussen Asten en Geldrop stond rond half acht een file van zo'n 13 kilometer. Dit leverde een vertraging op van een klein uur. Ook in de andere rijrichting liep het verkeer vast.

Iets na zeven uur werd een ongeluk gemeld op de A67 bij Geldrop. Even later bleek er een auto in brand te staan.