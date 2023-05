112-nieuws: achtervolging in Tilburg • man rijdt boom uit de grond

09.55

In Oirschot is aan 't Dun eerder op de ochtend een inbreker betrapt. De man is nog op de vlucht en is dus niet aangehouden. Het is onduidelijk of de man, die rond de 25 jaar wordt geschat, iets buit heeft gemaakt. Hij werd voor het laatste in donkere kleding op een fiets gezien. De politie verzoekt mensen die tips hebben over de man om zich te melden.