112-nieuws: huis met rieten dak in brand • inbreker gevlucht in Helmond

13.21

De politie heeft meer informatie over de inbraak in Helmond. Rond kwart voor elf werd de alarmcentrale ingelicht over een betrapte inbreker in een huis aan de Fresiastraat. De verdachte zou nog in de woning zijn. Ondanks een 'grote zoekslag' in de wijk is hij niet meer gevonden.

Volgens een woordvoerder is er een geldbedrag buit gemaakt. "We zijn momenteel bezig met onderzoek en zoeken camerabeelden."