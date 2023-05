112-nieuws: auto botst op boom Tilburg • dode das op de A59

23.05

Een 27-jarige automobilist uit Uden moest gisteravond zijn rijbewijs inleveren nadat hij racete over de Loopkantstraat in zijn woonplaats. Hij reed met een snelheid van 107 kilometer per uur, terwijl 50 kilometer per uur daar de maximumsnelheid is. Er is een proces-verbaal uitgeschreven en de man is aangemeld bij het CBR. Op dezelfde locatie werden door de verkeerspolitie nog vijf bestuurders bekeurd die te hard reden. Bij hen bedroeg de hoogste snelheid 92 kilometer per uur.