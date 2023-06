112-nieuws: auto rijdt winkel binnen • ongeluk op de A67

20.35

In een bosgebied aan de Zonderlokstraat, net buiten het centrum van Tilburg, woedde gisteravond brand. In eerste instantie schaalde de brandweer flink op en stuurde zeven brandweerwagens naar de brandhaard. De brand was binnen een uur onder controle. De Tilburgse brandweer moest eerder gisteren ook al in actie komen voor een brand in hetzelfde bos.