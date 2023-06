112-nieuws: bestuurder rijdt tegen boom • 19 jongeren naar bureau HALT

14.23

Een groot gedeelte van het voorterrein van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is een tijd afgezet geweest. Even daarvoor zag een medewerker in de machinekamer van de fontein een vat met zwavelzuur dat bolstond, vermoedelijk door een chemische reactie met een andere stof.

Het ziekenhuis laat op Facebook weten dat de medewerker luchtwegklachten opliep en op de Spoedeisende Hulp wordt verzorgd.

Medewerkers van de brandweer zijn in speciale pakken de ruimte binnengegaan en hebben daar meerdere vaten weggehaald. Later zullen die door een gespecialiseerd bedrijf worden opgehaald. Het ziekenhuis zelf was wel bereikbaar.