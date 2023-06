112-nieuws: minder treinen Den Bosch-Boxtel • fietsster geschept door auto

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

12.06 Kapotte vrachtwagen op de A2 Een kapotte vrachtwagen zorgt voor de nodige file op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Ter hoogte van de afrit Sint-Michielsgestel is de linkerrijstrook tijdelijk dicht.

11.59 Minder treinen door storingen Door een overwegstoring rijden er op dit moment veel minder treinen tussen Den Bosch en Boxtel. Volgens de NS duren de problemen zeker tot half één vanmiddag. Ook tussen Den Bosch en Utrecht is het raak. Daar rijden door een storing minder intercity's door een storing.

10.26 Bermbrand naast het spoor Door een bermbrand reden er tijdelijk geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Dordrecht. Even voor 11 uur waren de problemen verholpen en kwam het treinverkeer weer opgang. Wachten op privacy instellingen...

09.11 Fietsster geschept door auto Een vrouw op een fiets is op de kruising van de Gilzeweg met de Roosbergseweg in Bavel geschept door een auto. Ze kwam terecht op de voorruit. De vrouw wordt behandeld in de ambulance. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies is gebeurd. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

06.52 Bestelbus uitgebrand in Best Op de Ringweg in Best brandde vanochtend een bestelbus uit. De bestuurder moest de bus op het midden van de rijbaan stilzetten omdat het vuur razendsnel om zich heen greep. De brandweer bluste de bus. Tijdens het blussen was de Ringweg tussen de snelweg A2 en de Biezentrekker afgesloten. Andere auto’s konden keren, maar vrachtwagenchauffeurs moesten wachten tot de weg weer kon worden vrijgegeven. Vrijgekomen diesel werd door de brandweer ingedamd zodat die niet in het riool zou terechtkomen. De brandweer bluste de bestelbus in Best (foto: Sander van Gils/SQ Vision). Van de bestelbus in Best bleef slechts een wrak over (foto: Sander van Gils/SQ Vision).