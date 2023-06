Gezinsmoord Etten-Leur: justitie wil Onur K. (36) levenslang opsluiten

Voor het gerechtshof in Den Bosch is dinsdag opnieuw levenslang geëist tegen de man (36) die in Etten-Leur zijn twee kinderen, vrouw en moeder zou hebben gedood.

Eind maart 2020 werden in een huis aan de Dasseburcht in Etten-Leur vier doden gevonden. Deniz (2), haar broer Atakan (6), hun moeder Gulcan (31) en oma Hikmet (65). De politie pakte vader Onur K. (36) op.

Die ontkende. Hij zei dat drie onbekende mannen het hadden gedaan. Zijn eigen moeder had hij wel zelf vermoord, gaf K. toe. Om haar alle ellende te besparen. Uit rechercheonderzoek bleek dat K. in de financiële problemen was gekomen, mede door een gokverslaving.

Het OM eiste in eerste instantie levenslang, maar de rechtbank in Breda legde dertig jaar cel op. Daar was het OM het mee oneens en daarom volgde hoger beroep.

Hoger beroep

Dinsdag diende dat in Den Bosch. Zoals ook tijdens zijn proces in Breda, weigerde de verdachte naar de rechtszaal te komen. Het hof pikte dat gedrag niet en liet hem ophalen uit zijn cel. Daarom kon het hoger beroep pas twee uur later beginnen.

Tijdens de zitting vroeg de aanklager om een levenslange celstraf. "Hij had een bizar, monsterlijk plan," zei de advocaat-generaal. Zijn eigen lezing over de drie onbekende daders was "een kletsverhaal."

Zwijgen

Het hof stelde tientallen vragen aan K. Die lachte naar rechters op het moment dat ze vroegen waarom hij zich maar op zijn zwijgrecht bleef beroepen. "Wat moet er gebeuren om u aan de praat te krijgen? Interesseert het u niet?", probeerde ook de oudste rechter nog. Er kwam echter geen kik van de verdachte.

Later op dinsdagmiddag volgt nog het pleidooi van de advocaat van K. Wanneer het hof uitspraak doet is nog niet bekend.

Rechtbank

Tijdens de rechtszaak in Breda in najaar 2021 legde de officier van justitie uit dat Onur K. het plan had om alle vier te doden. Zo ging hij ze eerst drogeren, voordat hij iedereen wurgde. Daarmee was er een duidelijke opzet, dus vier keer moord, redeneerde het OM. De eis was levenslang.

De rechters zagen dat anders. Ze waren het eens met de officier dat K. de vier slachtoffers met opzet had gedood. Maar de rechters konden niet vaststellen wat het plan van Onur was en in welke volgorde ze zijn omgebracht. Bij de vrouw en kinderen werd daarom vastgesteld dat het om doodslag ging.

Levenslang

Bij het doden van zijn moeder was er volgens de rechtbank wel sprake van moord. Hij had haar gebeld om naar huis te komen met het plan om haar te doden.

Wat voor de rechtbank in Breda ook meespeelde in de strafoplegging was dat K. nooit eerder gewelddadig was en dat de kans op herhaling klein zou zijn. Levenslang kan alleen in uitzonderlijke gevallen worden opgelegd, oordeelden de rechters.

