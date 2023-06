'Zestienjarige IS-aanhanger opgepakt voor gesprekken over aanslagen'

Een 16-jarige jongen uit Eindhoven is opgepakt omdat hij contact zou hebben met IS-aanhangers om plannen te smeden voor een aanslag. Hij werd begin mei thuis gearresteerd en zit nog vast. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na vragen van het Eindhovens Dagblad.

Dinsdag werd hiervoor ook een negentienjarige jongen in Deventer aangehouden. Volgens de krant zou de jongen wonen in de wijk Burghplan. Hij zou op Telegram hebben gesproken met de Deventenaar en een verdachte uit België. Die gesprekken gingen over het plannen van aanslagen, gericht op doelen in België.

Terroristisch misdrijf

Een woordvoerster van het OM geeft in de krant aan dat het gaat om serieuze gesprekken. Maar de jongen had nog geen fysiek contact gehad met de anderen, hij had ook geen spullen aangeschaft. Hij wordt volgens het OM verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De jongen zou op 4 mei zijn opgepakt. Buurtgenoten zagen hoe zwaarbewapende agenten bij het huis van het gezin stonden. Die aanhouding verliep rustig. Omwonenden zagen hoe het huis en een schuurtje grondig werd doorzocht en papieren werden meegenomen.