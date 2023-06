112-nieuws: man neergestoken in Den Bosch • problemen op A58 na ongeluk

04.56

In een huis aan de straat De Kabouters in Den Bosch woedde afgelopen nacht brand. Het vuur werd rond halfdrie ontdekt. De brand was uitslaand. Hierbij liep ook een appartement boven dit huis volgens een 112-correspondent veel schade op. Het huis waar de brand uitbrak, is naar verluidt zo goed als uitgebrand. Bij de brand is iemand gewond geraakt. Die is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.