112-nieuws: steekpartij in Nuenen • vrachtwagens botsen op A2 bij Eindhoven

16.40

Op de Admiraalsweg in Drunen is vanmiddag een scooterrijdster samen met haar kind onderuit gegaan. De vrouw reed in eerste instantie samen met haar kind verder, maar stopte even later omdat ze toch gewond was geraakt. Ambulancepersoneel heeft de vrouw nagekeken. Het is niet duidelijk of de vrouw met de ambulance naar het ziekenhuis is gegaan.