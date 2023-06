112-nieuws: motorrijder bekeurd vanwege herrie • bejaarde vrouw bestolen

02.35

Een man is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op de Broekhovenseweg in Tilburg. In de zaal van een café daar was een trouwfeest aan de gang. Een 112-correspondent hoorde van diverse gasten dat de man niet welkom was op dit feest. De man zou rond middernacht een grimmige sfeer buiten het café hebben veroorzaakt. Vervolgens zou het slachtoffer op de stoep voor het café zijn neergestoken.

