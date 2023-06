Willy van de Kerkhof is lyrisch over Peter Bosz: 'Kan PSV kampioen maken'

Clubicoon Willy van de Kerkhof is blij met de verwachte aanstelling van Peter Bosz als nieuwe coach van PSV. Bosz volgt Ruud van Nistelrooij op, die voor de laatste competitiewedstrijd van het afgelopen seizoen plotseling opstapte omdat hij te weinig vertrouwen voelde vanuit de clubleiding, de trainersstaf en de spelersgroep.

"Ik denk dat Bosz een heel goede keuze is van het management van PSV", vertelde Willy zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. "Dat mag ook wel een keer gezegd worden. Hij is een van de weinige Nederlandse coaches die op dit moment beschikbaar was en ook een die past bij een club zoals PSV."

Hij heeft er vertrouwen in dat Bosz PSV weer eens het landskampioenschap kan bezorgen. Dat is de afgelopen zes jaar niet gelukt, veel te lang voor de topclub die PSV wil zijn. Bosz wordt vaak nagedragen dat hij nog niet eerder in zijn trainerscarrière kampioen geworden. Maar dat was bij clubs zoals Heracles, Vitesse, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon ook niet echt reëel. Bij PSV hoopt Bosz voor het eerst de landstitel te veroveren.