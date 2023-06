112-nieuws: vermiste man Overloon terecht • vrouw vermist in Lieshout

06.04

Een automobilist is vanochtend vroeg met de auto van een talud gereden in de Oranjelaan in Beek en Donk. De auto eindigde ondersteboven in een sloot. Het ging mis toen de bestuurder op de Beekse brug de macht over het stuur verloor en met de auto door een hek schoot. De drie jonge mannen die in de auto zaten, zijn door de brandweer uit de auto gehaald. Ze waren alle drie aanspreekbaar. De ene was er wat ernstiger aan toe dan de ander. Ze zijn allemaal in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.