BBB in Brabantse coalitie: volgende week witte rook

Na twee maanden is de formatie van een nieuw provinciebestuur zo goed als klaar. Dat heeft formateur Pieter Verhoeve laten weten. Na zijn gesprekken met alle partijen, verwacht hij volgende week het bestuursakkoord van BBB, VVD, GroenLinks en PvdA te kunnen presenteren.

De afgelopen maanden spraken de vier partijen elkaar vier dagdelen per week om tot een akkoord te komen. Na de presentatie van dit bestuursakkoord moeten de Provinciale Staten hier nog over debatteren en worden de nieuwe gedeputeerden aangesteld.

Vorige week uitten de toekomstige oppositiepartijen nog hun ongenoegen over de radiostilte van de onderhandelaars. Om die reden staat een extra vergadering op vrijdag 16 juni ingepland. "Inmiddels is het juni en weten de nieuw gekozen Statenleden, net als alle Brabanders, nog steeds niet waar ze aan toe zijn", schreef Willem Rutjens van JA21 namens alle partijen in een brief aan de Commissaris van de Koning Ina Adema.

Niet uitgenodigd

Opvallend is dat Lokaal Brabant geen onderdeel uitmaakt van de nieuwe coalitie. Het advies van de verkenner was om deze partij wel te betrekken bij de gesprekken. Fractievoorzitter Marc Oudenhoven noemt het teleurstellend. "Het is erg jammer dat we helemaal niets hebben gehoord, want het leek er in eerste instantie wel op dat we aan mochten schuiven aan de onderhandelingstafel."

Door de slepende stikstofcrisis is het trouwens nog maar zeer de vraag of de vier partijen de rit samen uit zullen zitten. In de afgelopen vier jaar bleek wel dat dat niet vanzelfsprekend is. De eerste coalitie in die periode hield het maar 209 dagen vol. De BBB stelde eerder al voor om na twee jaar terug te kijken op hoe het is gegaan.

