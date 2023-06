Motorrijder zwaargewond na ongeval door ruzie op A2: 'Ik kan niets meer'

"Ik ben diep ongelukkig, omdat ik helemaal niets meer kan. Niet lopen, niet werken, niet autorijden," zo vertelt een motorrijder die in mei zwaargewond raakte bij een ongeval op de A2. Hij knalde achterop een blauwe BMW die moest remmen omdat de auto voor hem opeens hard remde. De twee auto's waren betrokken bij een verkeersruzie. De voorste auto, een grijze BMW, reed daarna door.

De motorrijder reed samen met een groep vrienden. Hij raakte zwaargewond aan zijn benen en is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de A2 bij Best, in de richting van Eindhoven.

De politie is op zoek naar de bestuurder van de grijze BMW, die al schade had voor het ongeluk. Wie heeft de auto zien rijden of weet iets over de bestuurder?

"Ik lag op de weg, vlak bij de vluchtstrook. Er kwamen mensen helpen en volgens mij was een van hen arts. Daarna kwam de ambulance en ik zag mijn motormaatjes lopen. Ik werd in slaap gebracht voordat ik de ambulance in ging, want mijn been moest rechtgezet worden", herinnert het slachtoffer zich nog.

"Ik heb geen motor meer. Dat was echt een deel van mijn leven. Mijn bovenbeen was gebroken. Daar zitten schroeven in en het been is nog steeds dik", aldus de man die nog altijd veel pijn heeft.

In Bureau Brabant worden maandagavond beelden van het type auto getoond, een grijze BMW 3-serie E90. De politie zoekt ook nog getuigen van de verkeersruzie.

