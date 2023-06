Twee mannen in gestolen auto gewond na politieachtervolging op A2

Twee mannen in een gestolen auto met Frans kenteken zijn dinsdagochtend rond vier uur op de A2 bij Veldhoven gewond geraakt na een korte achtervolging door de politie. De bestuurder van het gestolen voertuig wist te ontkomen.

Volgens een woordvoerder van de politie zaten meerdere eenheden van de politie achter de gestolen auto aan. Het vluchtende drietal probeerde te ontsnappen in zuidelijke richting. Op de snelweg botste een politiewagen met het Franse voertuig. Bij de aanrijding raakten geen agenten gewond.

Of de botsing opzettelijk is veroorzaakt of per ongeluk gebeurde, is nog niet bekend. Later op de dag verwacht de politie meer duidelijkheid over de inzittenden te hebben.

De twee gewonde mannen van de gestolen auto zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie wordt nog gezocht naar een derde man die achter het stuur zat.