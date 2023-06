112-nieuws: man rijdt met gebarsten voorruit door Oss • oudere man onwel

23.16

Een automobilist heeft gisteravond een ravage veroorzaakt op de Straakvense Bosdijk in Helmond. De bestuurder, een oudere man, is vermoedelijk onwel geworden in de auto. Over een afstand van een kleine tweehonderd meter raakte de man met zijn auto vijf andere auto’s voor dat hij de auto stil kon zetten. Het ongeluk trok veel bekijks in de buurt. De man is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.