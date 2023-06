112-nieuws: huis in brand in Helmond • auto te water, bestuurder zoek

09.46

Door een botsing op de A17 (richting Roosendaal) is de hoofdrijbaan dicht, vlak voor knooppunt De Stok. Een personenauto is daar rond kwart over negen achterop een vrachtwagen gebotst. De automobilist, een 53-jarige man uit Veenendaal, moest door de brandweer worden bevrijd. In de buurt landde een traumahelikopter. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Antwerpen vervoerd. Volgens de politie stond de vrachtwagen stil vanwege een file, toen de auto erop botste.

Door het ongeluk ontstond een lange file. Het verkeer moet via de parallelbaan langs de hulpdiensten. Inmiddels is de file vrijwel opgelost.