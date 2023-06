112-nieuws: man dreigt met mes • huizen ontruimd na brand

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

06.12 Huis in brand Aan de achterkant van een huis aan de Driehoefijzerstraat in Breda heeft vanmorgen rond vijf uur brand gewoed. De huizen ernaast zijn ontruimd vanwege de rook. De brand is vermoedelijk ontstaan op een van de balkons, daar zou het vuur volgens buurtbewoners heel heftig zijn geweest. Drie brandweerwagens hebben de brand geblust. Ook ambulances en politie kwamen ter plaatse. De straat is tijdelijk afgezet. Bewoners van de huizen zijn opgevangen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Foto: Perry Roovers / SQ Vision Foto: Perry Roovers / SQ Vision

05.30 Geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Breda Door een kapot spoor rijden er geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Breda. Dat meldt de NS. De NS verwacht dat de storing tot ongeveer half een zal duren.

00.05 Man dreigt met mes Een man is gistermiddag opgepakt nadat hij omstanders met een groot mes had bedreigd. De man zou rond half twee aan de Kluisstraat in Helmond stekende bewegingen hebben gemaakt in de richting van omstanders, zo schrijft de politie op social media. De man is uiteindelijk op Kasteel Traverse, ter hoogte van het politiebureau, aangehouden. De politie roept getuigen op om zich te melden.