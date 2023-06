Scholieren krijgen door cyberaanval later te horen of ze geslaagd zijn

Door een cyberaanval kregen honderden leerlingen van het Pius X College in Bladel en Metameer Jenaplan in Boxmeer en Stevensbeek de uitslag van hun eindexamen pas later. Door de aanval konden de cijfers woensdag niet op tijd worden berekend.

Het ging om een aanval op de systemen van SomToday. Dit bedrijf geeft de normering door aan de scholen en daarmee worden de cijfers berekend. Van de 400 scholen die gebruik maken van dit leerlingenvolgsysteem had al zo'n 85 procent de cijfers berekend. Woensdagochtend moesten updates worden geïnstalleerd in de software omdat het systeem was vastgelopen. Op dat moment sloegen de cybercriminelen toe. Ze plaatsten een ‘zeer grote DDoS-aanval’, vertelt een woordvoerder. Naast het Pius X College en Metameer hebben nog 18 andere scholen in Nederland last gehad van de storing. Hun leerlingen kregen daardoor wat later te horen of ze geslaagd zijn.