Scholieren krijgen door storing later te horen of ze geslaagd zijn

Door een landelijke computerstoring krijgen de leerlingen van het Pius X College in Bladel de uitslag van hun eindexamen pas later. Door de storing kunnen de cijfers niet worden berekend.

Het gaat om een storing bij SomToday. Die geven de normering door en daarmee berekenen de scholen de cijfers.

Naast het Pius X College hebben nog 19 andere scholen in Nederland last van de storing. Hun leerlingen krijgen daardoor niet tussen twaalf en één uur 's middags te horen of ze geslaagd zijn.

De schoolleiding van het Pius X College hoopt nu de uitslag bekend te maken tussen twee en drie uur. Het uitreiken van de voorlopige cijferlijsten en de geslaagd-vlag zal dan uitgesteld worden tot half vijf.