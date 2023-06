Jongetje (6) vermist in Lith: duikers en helikopter helpen zoeken

Met man en macht wordt woensdagavond in Lith gezocht naar een vermiste jongen van zes jaar oud. Het kind is voor het laatst gezien bij recreatiegebied De Lithse Ham. Een politiehelikopter hangt in de lucht en ook duikers van de brandweer zijn aanwezig.

De jongen is volgens de politie voor het laatst gezien bij de toiletgebouwen. "We zijn er alles aan het uitkammen", zegt een woordvoerder. Wie de jongen ziet, wordt verzocht 112 te bellen. Dat staat in een Burgernetmelding die is verstuurd. Het kind heeft een licht getinte huid en draagt zwarte kleren.