112-nieuws: stacaravan in vlammen op • boeteregen bij controle Helmond

03.26

Een stacaravan is afgelopen nacht in vlammen opgegaan op camping Het Genieten in Kaatsheuvel. De brandweer was snel aanwezig, maar kon de stacaravan niet meer redden. Ook een stacaravan hiernaast liep bij de brand schade op. Bij de brand raakte ook iemand gewond. Dit slachtoffer is door de brandweer gekoeld en later naar een ziekenhuis gebracht. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.