112-nieuws: accu's boot Breda smelten • man gewond bij steekpartij

06.23

Een man is ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Emmastraat in Veghel. Die vond rond kwart over vijf 's nachts plaats. Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumaheli naar Veghel. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De omgeving van het huis is afgezet met lint.