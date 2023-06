112-nieuws: gewonde bij ongeluk Olland • bosbrand in Netersel geblust

06.36

Aan de Muilen in Netersel brak rond kwart over zes vanochtend een bosbrand uit. De brandweer bestreed het vuur met twee tankautospuiten en zette ook een waterwagen in. Hoe het vuur kon ontstaan, wordt onderzocht. De natuurbrand woedde in een gebied met een oppervlakte van ongeveer 25 bij 25 meter. Rond zeven uur was het vuur geblust. "Vanwege de bodemgesteldheid gaat het nablussen nog enige tijd in beslag nemen", laat een woordvoerder van de brandweer weten.