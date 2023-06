112-nieuws: kitten gered uit boom • bestuurder auto Landhorst aangehouden

08.08

Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag op een auto gebotst die geparkeerd was aan de Trompstraat in Helmond en er daarna vandoor gegaan. Dit gebeurde rond vier uur. . Daar zou een aanrijding hebben plaatsgevonden met een geparkeerde personenauto. Het zou gaan om iemand die reed in een grijze Audi. Vermoedelijk heeft deze Audi schade opgelopen aan de linker voorkant, laat de politie weten. Wie weet waar deze grijze Audi geparkeerd staat, weet u wie de bestuurder was of andere informatie heeft die de politie verder kan helpen bij het onderzoek wordt gevraagd contact op te nemen.