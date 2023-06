Fikse brand in zorgcentrum: appartementen ontruimd, bewoners opgevangen

Vanwege een fikse brand in woonzorgcentrum Merefelt aan de Parklaan in Veldhoven werd zaterdagnacht een aantal appartementen in dit complex ontruimd. Het vuur was rond zes uur zondagochtend onder controle.

Het lijkt er volgens de brandweer op dat de brand buiten is ontstaan. Desondanks trok veel rook het gebouw in. Vandaar dat er uit voorzorg voor werd gekozen een aantal appartementen te ontruimen. Opvang

De bewoners van het appartement op de eerste etage waar het vuur woedde, zijn ongedeerd en zijn samen met een aantal medebewoners van het complex ergens anders in het gebouw opgevangen.

De brandweer bluste het vuur in woonzorgcentrum Merefelt aan de Parklaan in Veldhoven (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Vanwege de brand in Veldhoven werden diverse hulpverleners ingezet (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Hoe de brand in het zorgcomplex kon uitbreken, wordt onderzocht (foto: Rico Vogels/SQ Vision).