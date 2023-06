Oortjes in, hardstyle aan en Jan toetert zo hard als hij kan

Hij is misschien wel de bekendste supporter van Brabant. Jan van de Pas, beter bekend als Toeter Jan, staat regelmatig op de tribune bij FC Eindhoven en Jong PSV. Maar zijn favoriete club is Nemelaer. Menig keeper van de tegenpartij baalt van de aanwezigheid van Toeter Jan, maar in Haaren is hij een zeer gewaardeerd fan en vrijwilliger. "We hoeven maar iets aan Jan te vragen, of hij doet het."

Leon Voskamp Geschreven door

Ook deze zondag reisde Jan eerst met zijn auto naar het sportpark van Nemelaer, om daar de spelersbus in te stappen. "Ik had mijn spullen al een paar dagen eerder klaargelegd, want ik help mee op de kermis van Haaren. Wat er in mijn rugzak zit? Vijf toeters, een spandoek en dit keer droge kleren. Als we winnen en er gebeurt iets geks, dan kan ik me voor de terugreis eerst even omkleden." Als de spelers van Nemelaer het veld oplopen voor de nacompetitiefinale tegen EVV Echt geeft Toeter Jan ze allemaal een highfive. Als iets later een deel van het veld vol ligt met slierten na een sfeeractie, is Jan er snel bij om op te ruimen. Na het eerste fluitsignaal neemt hij plaats in zijn met vlaggetjes afgezette vak achter het doel van de tegenstander.

"Hoe spannender het is, hoe vaker ik toeter."

De eerste helft is hij nog redelijk rustig, maar in de tweede helft drukt de in Boxtel woonachtige Jan regelmatig op één of twee toeters. "Hoe spannender het is, hoe vaker ik toeter." De Nemelaer-supporters om hem heen zijn het geluid inmiddels gewend, de Limburgse fans kijken af en toe wat geïrriteerd opzij. Jan zelf krijgt er weinig van mee. "Ik heb altijd mijn oortjes in met lekkere muziek, vandaag is het hardstyle. Dat helpt me om me beter te concentreren." Het toeteren heeft Nemelaer zondag niet geholpen, want EVV Echt wint met 2-0. "Hoe Nemelaer ook presteert, ik blijf in goede en slechte tijden achter mijn club staan. Altijd enthousiast en positief. Ik hoop dat andere supporters dat voorbeeld volgen, want ik vind het niet leuk om al dat vervelende nieuws in de media te lezen." Voorzitter Bernd Geerkens kijkt met trots naar Toeter Jan en de ongeveer 600 supporters langs de lijn. "Nemelaer is een dorpsclub met een trouwe, hechte aanhang. Jan is de bekendste supporter, mooi dat hij altijd zo enthousiast is. Hij helpt ons met veel dingen, een topvrijwilliger."